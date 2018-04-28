اندونيسيا 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن البرنامج التطوعي الأول في جمهورية إندونيسيا توزيع سلال غذائية تستهدف عشرة آلاف فرد من الأسر الإندونيسية المستحقة وذلك بحضور مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.

وشمل التوزيع (2000) سلة غذائية لشهر رمضان المبارك، استهدفت قريتي تانقرانق وبانغلانق بالتنسيق مع معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وأوضح الغامدي في كلمة له بحضور أهالي القرى المستفيدة، أن المساعدات الغذائية كانت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لإعانة الشعب الإندونيسي وهي رسالة محبة وأخوة من الشعب السعودي للشعب الاندونيسي، مؤكداً أن المركز عمل على دراسة أوضاع وأولويات الاحتياج الإنساني للأسر المحتاجة، مبينًا أن المشروع يستهدف عشرة الآف محتاج في القرى المستهدفة .

وأشار إلى أنه سبق للمملكة أن قدمت مساعدات تنموية وإنسانية وخيرية لجمهورية إندونيسيا بلغت أكثر من 28 مشروعًا بقيمة تجاوزت 435 مليون دولار أمريكي ، وتأتي هذه المساعدات في إطار ما تقدمه المملكة من خلال المركز لكافة الدول المتضررة والمحتاجة.

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