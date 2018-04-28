جدة 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يعقد بمقر الإمارة بجدة غداً الأحد المؤتمر الصحفي لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي للكشف عن تفاصيل المنتدى.وسيشهد المؤتمر إطلاق حسابات المنتدى على وسائل التواصل الاجتماعي وتدشين الهوية والشعار الرسمي للمنتدى بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي هشام الفالح ورئيس اللجنة العلمية للمنتدى الدكتورة لمى عبد العزيز السليمان .ويسلط المؤتمر الضوء على جدول الأعمال والجلسات وورش العمل وقوائم المتحدثين للمنتدى الذي تنظمه الإمارة تحت شعار " من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة" بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة وبالتنسيق مع غرفتي مكة والطائف، .يشار إلى أن إقامة المنتدى تأتي تعزيزاً للحراك التطويري الذي شهدته المنطقة خلال الفترة الماضية وما صاحبها من إطلاق الإمارة لحزمة من المبادرات يتشارك في تنفيذها القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات مع الأخذ في الاعتبار العمل على تذليل أية معوقات قد تعرقل نجاح هذه الشراكة وفي خطوة عملية لتحقيق ذلك تم إنشاء مكتب لمتابعة المشروعات، ومركز شامل للخدمات الحكومية، ووحدة للمبادرات والشراكات غايتها تجسير العلاقة بين القطاعين وتسهيل الإجراءات وإيجاد الحلول الفورية لأية معوقات قد تحدث.// انتهى //23:22ت م