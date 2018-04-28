الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسكسب فريق ريال مدريد ضيفه ليجانيس بهدفين مقابل هدف خلال مواجهتهم اليوم ، في الجولة الـ 35 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.سجل جاريث بيل أولى أهداف الريال عند الدقيقة 8 ، قبل أن يضيف بورخا مايورال في الدقيقة 45 هدف مدريد الثاني، فيما أحرز هدف ليجانيس الوحيد داركو براشانا بالدقيقة 66.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليجانيس عند 40 نقطة في المركز الـ 16.// انتهى//23:23ت م