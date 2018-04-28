ثم أديت أغنية من كلمات صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز وأداء الفنان عايض يوسف.

ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عرضاً مسرحياً يحاكي التطور الذي تعيشه المملكة في ظل القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة وتحقيقها بإذن الله الأهداف المطروحة التي تتضمنها رؤية 2030، بالإضافة إلى ما يتضمنه مشروع القدية من منتزهات ترفيهية وأنشطة رياضية ومشاهد طبيعية.

عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بوضع حجر الأساس لمشروع " القدية " حيث وضع الملك المفدى أخر قطعة من شعار المشروع.

بعدها شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور عروضاً للألعاب النارية.

بعد ذلك عزف السلام الملكي، ثم غادر خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

// يتبع //

23:35ت م