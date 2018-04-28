تونس 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسشهد المهرجان العربي الـ 19 للإذاعة والتلفزيون المنعقد بالعاصمة التونسية حالياً، تقديم العديد من الفعاليات السعودية الثقافية والفلكلورية والسينمائية التي تأتي في إطار مشاركة المملكة كضيف شرف على المهرجان .وتضمنت الفعاليات الثقافية تقديم ندوة حول " الإعلام السعودي الجديد : ذراع لرؤية 2030 " تناولت التجارب الرائدة للشباب السعوديين في توظيف الإعلام الجديد لخدمة رؤية المملكة 2030 .فيما شهدت الفعاليات الفلكلورية تقديم عرضين منوعين للعديد من الألوان الشعبية التي تشتهر بها المملكة ، الأول بمدينة الثقافة والآخر في أحد المياين العامة وسط العاصمة التونسية.في حين ترجمت الفعاليات السينمائية، ما تشهده المملكة من حراك متسارع في مجال السينما وما تطمح إليه من مواكبة أكبر التحولات في المجال على مستوى العالم.// انتهى //23:59ت م