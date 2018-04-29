تونس 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسحصلت هيئة الإذاعة والتلفزيون على ثلاث جوائز ضمن مسابقات التبادل الإذاعي والتلفزيوني للعام 2017م، المقامة ضمن فعاليات الدورة الـ 19 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس.وتوجت الإذاعة السعودية بالجائزة الأولى في صنف التبادلات الإذاعية للعام 2017م، فيما حصل التلفزيون السعودي على جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة لعام 2017م، وجائزة التبادلات البرامجية التلفزيونية .وأكد مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان في كلمة خلال حفل إعلان توزيع جوائز التبادلات الذي أقيم اليوم، أهمية هذه المسابقة في دعم التبادل بين الدول العربية في مجال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني وصولاً إلى تكامل العمل العربي المشترك .م ك // انتهى //00:01ت م