عرعر 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات يوم النشاط العائلي، التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة في منطقة الحدود الشمالية، ضمن مبادرة "المجتمع النشط" ، وذلك على مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بعرعر.ويهدف يوم النشاط العائلي إلى تنفيذ فعاليات رياضية منوعة ، وبناء شراكات والتعاون مع جميع الأطراف ذو العلاقة لبناء مجتمع صحي ورياضي ممارس للرياضة.وشارك في هذا اليوم الذي يُقام للمرة الأولى في المنطقة الشمالية عدداً من المجموعات الرياضية " الرجال والنساء"، وخصصت أركان لها وذلك للتعريف بنفسها وإبراز أهدافها ، وأنشطتها والفعاليات التي شاركت بها ، كما أقيمت عدداً من الفعاليات المسرحية ، وجناح خاص للأسر المنتجة، والعديد من الألعاب والأنشطة المخصصة للكبار والصغار، إضافة لألعاب وعروض ترفيهية وغيرها، كما تم تخصيص الصالات الرياضية المغلقة بالمدينة الرياضية لممارسة عدد من الأنشطة الرياضية النسائية وذلك بإشراف مدربات نساء.وعبر الزوار عن سعادتهم بما شاهدوه من فعاليات وعروض رياضية وترفيهية مفيدة وهادفة ، مقدمين شكرهم للقائمين على فعاليات يوم النشاط العائلي الذي يستهدف جميع أفراد الأسرة .// انتهى //00:02ت م