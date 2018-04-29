الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسثمّن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حجر الأساس لمشروع القدية الترفيهي اليوم، والذي كان قد أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة في أبريل من العام الماضي.وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة :" يمثل تشريف خادم الحرمين الشريفين – أيده الله- مباركة انطلاق المشروع العملاق والفريد من نوعه في العالم، دفعة كبيرة ومهمة للقائمين عليه ليصبح من أحد أهم المقاصد الترفيهية ليس في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالم، فمع إنشائه ستصبح المملكة العربية السعودية إحدى الوجهات الرئيسة عالمياً للراغبين في الاستمتاع بقضاء أجمل الأوقات".وأشار إلى أن توفير المشروع لعشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة سيسهم عند اكتماله في تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية للبلاد، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية رؤية المملكة 2030 التي تسير عليها البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-، ومتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في رسم صورة واضحة لمستقبل البلاد نحو الازدهار والنمو.ولفت معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه إلى أن الهيئة ستواكب إقامة هذه المنطقة الجديدة الواعدة بالعديد من الفعاليات العالمية والأنشطة المميزة، التي تتماشى مع أهمية المكان ودور المدينة الجديدة في رفد المملكة بأعداد متزايدة من السياح، وتشجيع تقدم المملكة كمنطقة تحظى بالأهمية في هذا القطاع الحيوي دولياً.ولفت إلى أن العناية التي تحظى بها المشروعات العملاقة التي جرى الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، من سمو ولي العهد لَتؤكد حرصه – حفظه الله- على أهمية الرقي بالمملكة العربية والسعودية وشعبها إلى المكانة التي تستحقها على مستوى العالم.// انتهى //00:21ت م