حائل 12 شعبان 1439هـ الموافق 28 أبريل 2018م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، لذوي شهيد الواجب الجندي محمد بن سعود العنزي الذي استشهد أثناء أداء عمله بالحد الجنوبي.وقال سموه خلال زيارته مساء اليوم لمنزل ذوي الشهيد : إن القيادة الحكيمة كعادتها مع شهداء الواجب وأسرهم تولي بتوفيق الله رعايتها الشاملة وتقدر تضحيات المخلصين والأوفياء وأن الشهيد انتقل إلى رحمة رب كريم وبإذن الله هو في مكانة أعلى وأفضل .وأكد أمير منطقة حائل، أن الوطن يفخر بشجاعة وبطولة أبناءه الذين لايتأخرون في الدفاع عن أمن وطنهم ضد المعتدين على أمن الوطن وأمن مقدساته وشعبه الوفي ، وقال سموه : إن شجاعة الشهيد محمد العنزي وزملائه كتبت بسطور من نور على جبين الشموخ والعزة والكرامة.من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، ولسمو أمير المنطقة على مواساته ووقفته الغير مستغربة ، كما عبروا عن فخرهم باستشهاد أبنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي، سائلين المولى عز وجل يحفظ الوطن وأن ينصره وأن يديم أمنه واستقراره إنه سميع مجيب .رافق سموه خلال زيارة العزاء وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي ومدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم بن سالم الشبرمي وعدد من المسؤولين .// انتهى //00:37ت م