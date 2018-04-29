الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واساعتمد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد بن عايض النفيعي ، وعبدالله بترجي نائبًا للرئيس .وعضوية كل من أحمد الصائغ " آمين عام " ، و عبدالله فقيه " آمين صندوق "، وخالد الأيوبي ، وعبدالله حماد ، ومحمد عدنان.// انتهى//00:38ت م