رياضي/ رئيس مجلس هيئة الرياضة يعتمد تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة النفيعي
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
اعتمد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد بن عايض النفيعي ، وعبدالله بترجي نائبًا للرئيس .
وعضوية كل من أحمد الصائغ " آمين عام " ، و عبدالله فقيه " آمين صندوق "، وخالد الأيوبي ، وعبدالله حماد ، ومحمد عدنان.
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