الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واستوج فريق الأهلي بلقب الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب لكرة القدم ، بعد تحقيقه 54 نقطة في المركز الأول لترتيب المسابقة .وشهدت الجولة 22 والأخيرة اليوم ، فوز الأهلي على نظيره الفتح بهدف دون مقابل ، وفوز الشباب على الاتفاق بهدفين دون مقابل، وخسارة فريق أبها من القادسية بهدفين مقابل هدف، والهلال والنصر يتعادلان بثلاثة أهداف لكل منهما.وكسب الاتحاد نظيره هجر بهدفين دون مقابل، والرائد يتغلب على الوحدة بهدفين دون مقابل.// انتهى //00:39ت م