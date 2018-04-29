حائل 12 شعبان 1439هـ الموافق 28 أيريل 2018م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم بزيارة عزاء لمنزل عضو أمناء الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل والأمين العام للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة حائل عيسى بن عبدالله الحليان إثر وفاة والدته شماء الهريش رحمها الله .وعبر سموه عن تعازيه لأبناء الفقيدة وشقيقها وكافة أفراد أسرتي الحليان والهريش سائلا الله بأن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جانبه أعرب الحليان عن شكره لسمو أمير منطقة حائل ، مثمناً لسموه هذه المشاعر والمواساة، التي كان لها دور في تخفيف الألم والحزن في مصابهم, مؤكداً أن هذا غير مستغرب على هذه القيادة، سائلاً الله تعالى أن لا يري سموه أي مكروه .رافق سموه وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي ومدير مرور منطقة حائل العقيد دحيم بن سالم الشبرمي وعدد من المسؤولين .// انتهى //00:50ت م