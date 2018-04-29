عرعر 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسضبطت الفِرَق الرقابية بأمانة منطقة الحدود الشمالية ، اليوم ، مطبخاً عشوائياً بسكن عمالة وافدة لإعداد وتحضير المأكولات وتسويقها في مدينة عرعر .وأوضح المتحدث الرسمي بامانة منطقة الحدود الشمالية عبدالعزيز عبدي العنزي انه تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المُعَدة للبيع والتوزيع غير الصالحة واتلافها واغلاق الموقع ، وضبط العمالة المتواجدين في الموقع واتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.وأشار العنزي إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الأمانة لتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المطاعم والمطابخ ومحلات المواد الغذائية، وتجهيزها لخدمة المواطنين معقرب شهر رمضان المبارك.// انتهى //01:28ت م