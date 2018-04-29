بريدة 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واساحتفل فرع الهيئة العامة للسياحة في منطقة القصيم باليوم العالمي للمتاحف ، الذي اطلقته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اعتباراً من يوم الأربعاء ٢٥ أبريل .وتضمن الاحتفال مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافيه والرحلات تحت شعار #متاحفنا_ هويتنا تزامناً مع استعدادات اليوم العالمي للمتاحف الذي حددته الجمعية العمومية للمجلس العالمي للمتاحف (ICOM) في الثامن عشر من مايو كل عام .وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم بن علي المشيقح أن احتفال فرع الهيئة بالقصيم بالتعاون مع الإدارة العامة للمتاحف وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري يأتي استشعاراً بأهمية المتاحف وتنمية الشعور الوطني تجاهها ولاعطاء فرصة لتبادل الأفكار والخبرات والتعريف بالبعد الحضاري للمملكة عبر المخزون الثقافي والتراثي الموجود في المتاحف.وأشار المشيقح إلى أن متاحف القصيم المتنوعة ومنها ٢٠ متحفاً خاصاً مرخصاً من الهيئة، شهدت نشاطا متنوعاً احتفالاً مع هذا اليوم من خلال استقبال الزوار وتنظيم العديد من الأنشطة بالتنسيق مع فرع الهيئة، حيث ساهمت لجنة التراث العمراني ببريدة مع فرع الهيئة في الفعاليات المقامة في متحف العقيلات وتم استضافة مجموعة من الأعيان والإعلاميين والأهالي بمشاركة رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم حمود المشيقح .كما شهد متحف الصالحي بعنيزه مجموعة من الأنشطة التي تزامنت مع افتتاح متحف الرشيد التراثي من محافظ عنيزه رئيس لجنة التنمية السياحية، واستضاف متحف قلعة جدعية بالرس عدداً من الفعاليات المصاحبة بحضور وكيل محافظة الرس نائب رئيس لجنة التنمية السياحية بدر بن محمد العساف ، كما أقيمت أنشطة متعددة بمتاحف المجحدي ببريدة والحسياني بالمذنب والضيغم في دخنه وغيرها من المتاحف المرخصة من الهيئة التي تستقبل الزوار بشكل دوري.// انتهى //01:40ت م