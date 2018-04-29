الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واستغلب فريق يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال مواجهتهما اليوم في الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل لإنتر ميلان، ماورو إيكاردي في الدقيقة 52 ، وأندريا بارزالي في الدقيقة 65 "خطاء في مرماه "، فيما أحرز ليوفنتوس ، دوجلاس كوستا عند الدقيقة 13، وميلان سكرينيار بالدقيقة 87 ، " خطاء في مرماه "، وجونزالو هيجواين في الدقيقة 89 .وبذلك رفع يوفنتوس رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند النقطة 66 في المركز الخامس.// انتهى //02:14ت م