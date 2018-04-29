رياضي/ الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتغلب على إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
تغلب فريق يوفنتوس على نظيره إنتر ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال مواجهتهما اليوم في الجولة الـ35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل لإنتر ميلان، ماورو إيكاردي في الدقيقة 52 ، وأندريا بارزالي في الدقيقة 65 "خطاء في مرماه "، فيما أحرز ليوفنتوس ، دوجلاس كوستا عند الدقيقة 13، وميلان سكرينيار بالدقيقة 87 ، " خطاء في مرماه "، وجونزالو هيجواين في الدقيقة 89 .
وبذلك رفع يوفنتوس رصيده إلى 88 نقطة في صدارة الدوري، بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند النقطة 66 في المركز الخامس.
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