الرياض 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأصدر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من القرارات، وذلك على خلفية اجتماعه الدوري الأخير الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي في جدة.وأقر الاتحاد تخفيض عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول لكرة القدم من 33 لاعبًا إلى 28 لاعبًا ابتداءً من الموسم المقبل بحيث يحق للنادي تسجيل 7 لاعبين أجانب كحدٍ أقصى وأن تتضمن الكشوفات 5 لاعبين سعوديين على الأقل تحت سن 23 سنة، وأن يعامل لاعبو المواليد معاملة اللاعب السعودي على أن يكونوا لاعبين اثنين بحدٍ أقصى.واعتمد الاتحاد تصنيف الاتحاد الدولي للمنتخبات كشرط للتعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمستقطبين شريطة أن لا يتجاوز مركز التصنيف لمنتخب اللاعب المركز الـ 100 عند إتمام عملية التعاقد، وسيبدأ تطبيق القرار في الموسم ما بعد المقبل 2019- 2020، ودراسة تأسيس شركة متخصصة لتطوير حكام كرة القدم السعوديين لتحقيق عدد من الأهداف وهي رفع أجور ومكافآت الحكام وإعداد برامج تأهيلية وتطويرية لرفع كفاءتهم وإجراء تقييم سنوي لأداء الحكام وفق المعايير الدولية.وتضمنت القرارات إلزام الأندية بأن تراعي في ميزانياتها السنوية أن لا يزيد إجمالي مصروفاتها إجمالي دخلها، مع شرط ألا يتجاوز البند المقرر لأجور المدربين واللاعبين وانتقالاتهم 70 في المئةمن إجمالي دخل فريق كرة القدم الثابت، على أن تصرف نسبة الـ 30 في المئة المتبقية على الجوانب التطويرية والإدارية والتشغيلية والاستثمارية والمصروفات الأخرى، حيث سيعتمد القرارفي الموسم ما بعد المقبل 2019- 2020 واعتماد تطبيق نظام 80 في المئة للفريق المستضيف، و20 في المئة للفريق الضيف للحضور الجماهيري في كافة المسابقات، باستثناء المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر ابتداءً من الموسم المقبل.كذلك قرر اتحاد القدم تطبيق اشتراطات الأجهزة العاملة في الفريق الأول لكرة القدم ابتداءً من الموسم المقبل، وذلك وفق الآتي:أ- الأجهزة الفنية:— أن يكون المدير الفني حاصلاً على رخصة التدريب "برو" أو ما يعادلها.— أن يكون أحد مساعدي المدير الفني سعودي الجنسية وحاصل على رخصة التدريب "A" أو ما يعادلها.ب- الأجهزة الطبية:— أن يكون تأهيل أعضاء الجهاز الطبي وفق معايير رابطة دوري المحترفين السعودي مع الالتزام بأن يتضمن الجهاز كادرًا طبيًا سعوديًا واحدًا على الأقل.واعتماد تطبيق شروط الحصول على الرخصة المحلية للأندية المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين ابتداءً من الموسم ما بعد المقبل 2019- 2020، إضافة إلى اعتماد الآلية المتفق عليها بين رابطة دوري المحترفين والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لإصدار البطاقات والتعليمات الخاصة بمنسوبي وسائل الإعلام المخول لهم تغطية الدوري السعودي للمحترفين ابتداءً من الموسم المقبل.وسيصدر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة إيضاحات شاملة حيال هذه القرارات.// انتهى //02:33ت م