واشنطن 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الاجتماع المزمع عقده مع كوريا الشمالية سيعقد خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.وقال ترامب في تجمع انتخابي في واشنطن بولاية ميشيجان: "أعتقد أننا سنعقد اجتماعًا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، مضيفًا أن الاجتماع سيكون مهمًا جدًا، لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.// انتهى //03:26ت م