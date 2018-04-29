عام / الرئيس الأمريكي: الاجتماع مع كوريا الشمالية سيعقد قريبًا
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
واشنطن 12 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واس
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الاجتماع المزمع عقده مع كوريا الشمالية سيعقد خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.
وقال ترامب في تجمع انتخابي في واشنطن بولاية ميشيجان: "أعتقد أننا سنعقد اجتماعًا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، مضيفًا أن الاجتماع سيكون مهمًا جدًا، لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
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