الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرعى حفل وضع حجر الأساس لمشـروع «الـقديـة» أكبر مشروع ترفيهي في العالمأمير القصيم يرعى احتفال تعليم عنيزة بالفائزين بجائزة الحركانالجبير وبومبيو بحثا العلاقات ومستجدات المنطقة«إمارة مكة» تُطلق مشروعاً لتوظيف 10 آلاف شاب وفتاة«‏الثقافة والإعلام» تفوز بجائزة الشرق الأوسط لتميز الحكومة والمدن الذكيةاعتراض أربعة صواريخ بـاليستـيـة حـوثـيـةقطار الحرمين يسيّر رحلة بين محطتي رابغ والمدينة المنورةالقوات السعودية تشارك في تمرين (EFES 2018) بتركيا«عملاق طويق» تفوق مساحته أكبر 6 مدن ترفيهية في العالممركز الملك سلمان يغيث 45 ألف أسرة بالمكلا«مركز الملك سلمان» يوزع 15 ألف كرتون من اللحوم في حضرموتمركز الملك سلمان يبدأ توزيع سلال غذائية للأسر المحتاجة في إندونيسيا«الأونروا» تثمن دعم المملكة للاجئين الفلسطينيينإشادة عربية بدعم المملكة للعمل الإغاثي والإنسانيأبو الغيط يدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين العزلاستشهاد فلسطيني وإصابة المئات خلال مسيرة العودة شرق غزةمقتل زعيم «داعش» عدن.. ومطاردة «القاعدة» في حضرموتالعراق: «داعش» يعدم مؤيدين للانتخاباتالسيسي: سننهي العملية العسكرية في سيناء بـ«أسرع وقت ممكن»الإعدام لـ 6 «إخوان» شاركوا في أحداث عنفخلاف إيراني تركي روسي على الأسد واتفاق على أستاناباكستان تُطالب مجلس الأمن الدولي بالتركيز على معالجة النزاعات في الشرق الأوسطبعد القمة التاريخية.. بيونغ يانغ: وحدة ومصالحة وطنيةوزير الخارجية الأميركي يشكك في الإبقاء على الصفقة النووية مع طهرانالأمم المتحدة تُطالب المحتل بالتوقف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين// يتبع //06:00ت م