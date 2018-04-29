وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (ملاءة مركزنا المالي): القارئ الحصيف لعموم المشهد العالمي يدرك جيداً أن أحد أهم محددات ترتيب العلاقات السياسية هي المصالح الاقتصادية.. المصالح المبنية على الفوائد المشتركة، وتبادل المنافع والخبرات.. ولكن هل يكفي أن تكون الدولة قوية عسكرياً، ومتمكنة سياسياً لتصبح ذات قرار نافذ ومؤثر..؟وأجابت بالتأكيد لا؛ ذلك أن القدرات الاقتصادية اليوم باتت من أهم وأكبر المؤثرات على المشهد السياسي الذي يحكم العالم، وتوجه بوصلة قراراته.. فدول مثل سنغافورة، وسويسرا، وهونغ كونغ.. ذات ثقل اقتصادي مهم، ومقصد للكثير من الرساميل الكبرى حول العالم..ورأت أن خصوصيتنا الأولى والأهم في المملكة هي موقعنا الإسلامي؛ فمكة المكرمة قبلة المسلمين في أصقاع الأرض، والمدينة المنورة - وفيها المسجد النبوي الشريف - شهدت بناء الدولة الإسلامية الأولى ونقطة انطلاقها، تجعلان بلادنا ذات خصوصية قيادية عالمية، وعندما نقف على وضعنا الاقتصادي فإن التقارير تكشف عن نجاحات متنامية.ورأت أن التقرير الاقتصادي الذي ننشره - وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي - يكشف عن المركز الجديد الذي احتلته المملكة لتكون رابع أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطات من النقد الأجنبي في نهاية العام 2017م بإجمالي 496.4 مليار دولار "1.86 تريليون ريال"، واحتلت المملكة المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين بعد الصين واليابان.. متجاوزة بذلك الولايات المتحدة، وروسيا.. وهو تصنيف يعكس بالتأكيد قوة الاقتصاد السعودي.. في وقت بدأت اقتصادات دول كبرى وصغرى.. بالتراجع، بل والترنح.وأردفت بالقول إن حجم الاحتياطات للمملكة التي تشمل الذهب، والنقد، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقداً أجنبياً وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج.. ينعكس بشكل قوي على العملة المحلية، وسلامة المركز المالي مهمة في عمليات الإقراض الذي يعتبر من قنوات الاستثمار المهمة.// انتهى //06:01ت م