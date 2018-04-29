طوكيو 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسرحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بالقمة بين الكوريتين بوصفها خطوة إيجابية من أجل نزع السلاح النووي وخطوة تاريخية نحو تحقيق السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا.وذكر مكتب رئيس الوزراء الياباني في بيان اليوم إن هذه التصريحات جاءت خلال اتصال هاتفي بين آبي وترامب أمس حيث اتفقا خلاله على أهمية اتخاذ بيونجيانج خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي.// انتهى //06:54ت م