سيئول 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واساتفق الرئيسان الكوريان الجنوبي والشمالي على الكشف عن إغلاق موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية أمام المجتمع الدولي.وقال السكرتير الإعلامي في مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية يون يونغ - تشان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن الرئيس مون جيه - إن ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ - أون اتفقا في لقاء القمة بينهما الذي انعقد الجمعة الماضي، على الكشف عن إغلاق موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية للمجتمع الدولي.وأضاف أن الرئيس كيم أكد إنه سيجري إغلاق موقع للتجارب النووية في غضون شهر مايو المقبل، كما سيدعو خبراء وإعلاميين كوريين جنوبيين وأمريكيين إلى الشمال للكشف عن الإغلاق للمجتمع الدولي بشفافية .// انتهى //08:25ت م