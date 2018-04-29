طرابلس 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسواصلت الصحف الليبية الصادرة اليوم اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية ، موضحة تصدى الجيش لمحاولة الجماعات الإرهابية في المحور على الساحل الشمالى ، مبينة سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف تلك الجماعات .ورصدت ردود الفعل المرحبة بعودة قائد عام الجيش المشير خليفة حفتر من رحلة علاج بفرنسا ، داعية الجميع الى الوقوف خلف الجيش من أجل تطهير البلاد من كافة العناصر والميليشيات الارهابية ، داعية وسائل الإعلام الى ضرورة التوقف عن كل ما يؤجج الفتنة التي قد تعصف بالوطن والالتزام بالميثاق الاعلامى للمهنة .وتطرقت إلى لقاء المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري الذي بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية بشقيها السياسي والأمني، وتقييم للتطورات السياسية في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف المساعدة في حل الأزمة .وأخبرت الصحف عن اجتماع للمجموعة الرباعية حول ليبيا فى الجامعة العربية بالقاهرة يوم غدا الأثنين بمشاركة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موجريني ، والمبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة ، ورئيس بوروندي الأسبق والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل بيير بويويا، لبحث آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية.م ر // انتهى //08:46ت م