الطائف 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسشاركت جامعة الطائف، ممثلة بكوادر طبية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والفنيين من مركز الجامعة للمحاكاة والمهارات السريرية، في فعاليات المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 2018م, الذي نظمته وزارة الصحة يوم الاثنين الفائت بالرياض, وتضمن تنفيذ مجموعة من الفعاليات منها مسابقة (دوري المحاكاةSim Dawri ) ، ومسابقة أكشنها يا فني المحاكاة (Action'ha Ya Tech)، ومسابقة فن محاكاة الإصابة(Sim Moulage Contest) .وحصل الفني بجامعة سعد بن محمد الخديدي، على المركز الثاني في مسابقة فن المحاكاة (سيم تيك)، التي تضمنت مراحل وتصفيات شملت العديد من الأنشطة والممارسات المعتمدة بمراكز المحاكاة، مثل تحضير سيناريو لحالات محاكاة، وتوصيل أجهزة ودمى المحاكاة وتركيبها، وتجهيز حالات افتراضية للطوارئ أو العمليات .وأوضحت عميد كلية الطب بجامعة الطائف الدكتورة دلال بنت محيي الدين نمنقاني، أن المؤتمر ركز في دورته الحالية على تدريب وتأهيل واعتماد فنيي المحاكاة، مشيرة إلى أن جامعة الطائف أنجزت خطوات مهمة في فتح المجال للكادر الإداري والفني لتقديم مبادرات تطويرية، كان لمجال المحاكاة والمهارات السريرية نصيباً جيداً منها.وبينت أن من بين تلك المبادرات التطويرية مبادرة النظام التقني لإدارة مركز المحاكاة والمهارات السريرية، المقدمة من الفنية ريم الزهراني، و مبادرة تدريب وتأهيل المرضى القياسيين من الفنية تغريد باشا، مؤكدة أن تخصص فنيي المحاكاة والمهارات السريرية يعد من التخصصات المستحدثة والواعدة في مجال التعليم الطبي والتدريب المهني و تدريب العاملين في القطاع الصحي.يذكر أن المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية 2018، يهدف إلى بناء الكفاءات الوطنية في مجال المحاكاة الصحية، وربطهم بالجهات المعنية ذات التخصص، واعتماد التعليم المهني المرتكز على المحاكاة، واعتماد آلية التدريب، وآلية ترخيص وإعادة ترخيص الأفراد والمراكز في مجال المحاكاة الصحية .ويعد المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية من المؤتمرات المقررة لدى المنظمات العالمية " الجمعية الدولية للمحاكاة في الرعاية الصحية SSH ،والجمعية الأوروبية للمحاكاة الصحية SESAM ، والكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية وجمعية التمريض الدولية للمحاكاة و التعلم INACSL " ،فيما اعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 32 ساعة تعليم طبي مستمر .// انتهى //09:13ت م