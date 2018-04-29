وادي الدواسر 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسيعقد مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة وادي الدواسر ، غداً , اللقاء الأول للمشرفين على الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة في لجان التنمية الاجتماعية وجمعيات البر الخيرية التابعة للمركز ، بمسئولين من جمعية الكشافة العربية السعودية لمناقشة خطط أعمال تلك اللجان والجمعيات ، والفرص المتاحة ، وآلية التسجيل بقاعدة بيانات الجمعية .وأوضح الأمين العام لجمعية الكشافة البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، حرص الجمعية على عقد تلك اللقاءات لمناقشة خطط قطاعاتها المختلفة ، والمساهمة معها في تذليل الصعاب أن وجدت ، وتشجيع تلك اللجان والجمعيات خاصة وأنها تنطلق من مؤسسات ذات سياسة تطوعية في أعمالها وأدائها وهو مايتوافق وسياسة وأهداف الجمعية التي تقوم على العمل التطوعي .وأشار الفهد إلى أن الجمعية ومن خلال خططها تعمل على المحافظة على أعداد المنتسبين لها وتحقيق نمو العضوية بما نسبته 25% ، وقد أوجدت الجمعية برامج كشفية تنسجم مع تنوع الاهتمامات للفئات العمرية والثقافية حتى تحقق ذلك النمو ، خاصة إذا علمنا أن زيادة الأعضاء المنتمين للحركة وهي مقياس الأداء الكمي دليل على نجاح ذلك الأداء وملائمة البرامج لمستجدات العصر .// انتهى //09:35ت م