عام / جمعية الكشافة تلتقي بالمسئولين عن العمل الكشفي في لجان التنمية بوادي الدواسر
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
وادي الدواسر 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واس
يعقد مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة وادي الدواسر ، غداً , اللقاء الأول للمشرفين على الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة في لجان التنمية الاجتماعية وجمعيات البر الخيرية التابعة للمركز ، بمسئولين من جمعية الكشافة العربية السعودية لمناقشة خطط أعمال تلك اللجان والجمعيات ، والفرص المتاحة ، وآلية التسجيل بقاعدة بيانات الجمعية .
وأوضح الأمين العام لجمعية الكشافة البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، حرص الجمعية على عقد تلك اللقاءات لمناقشة خطط قطاعاتها المختلفة ، والمساهمة معها في تذليل الصعاب أن وجدت ، وتشجيع تلك اللجان والجمعيات خاصة وأنها تنطلق من مؤسسات ذات سياسة تطوعية في أعمالها وأدائها وهو مايتوافق وسياسة وأهداف الجمعية التي تقوم على العمل التطوعي .
وأشار الفهد إلى أن الجمعية ومن خلال خططها تعمل على المحافظة على أعداد المنتسبين لها وتحقيق نمو العضوية بما نسبته 25% ، وقد أوجدت الجمعية برامج كشفية تنسجم مع تنوع الاهتمامات للفئات العمرية والثقافية حتى تحقق ذلك النمو ، خاصة إذا علمنا أن زيادة الأعضاء المنتمين للحركة وهي مقياس الأداء الكمي دليل على نجاح ذلك الأداء وملائمة البرامج لمستجدات العصر .
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