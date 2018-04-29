نجران 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسكرّمت جامعة نجران, ممثلة في كلية العلوم والآداب بمحافظة شرورة, أمس الأول, 54 طالباً من طلاب التربية الميدانية و 16 طالباً من المتفوقين في مختلف الأقسام العلمية، وذلك خلال الحفل الختامي لأنشطة وبرامج العام الجامعي, بمقر الكلية.وأوضح عميد كلية العلوم والآداب بشرورة الدكتور محمد الشهري أن العام الجامعي تميز بإقامة العديد من الأنشطة الهادفة التي ساهمت في تنمية مهارات الطلاب وتطويرها وهو ما حرصت الجامعة على تحقيقه, مُباركاً للطلاب المتفوقين ما حققوه من تميز في العام الجامعي الأكاديمي.كما تم خلال الحفل تسليم شارة التربية الميدانية من أحد الخريجين إلى ممثل فرسان التربية للفصل القادم، و تكريم أعضاء هيئة التدريس والإداريين المشاركون في برنامج شباب مبدعون 2، وكذلك المدربون في برنامج مبادرون6 ، إلى جانب تكريم الموظف المثالي وعضو هيئة التدريس المميز.// انتهى //09:50ت م