الدمام 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسشاركت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" في فعاليات يوم المهنة الأول، الذي نظمته جامعة الحدود الشمالية بعنوان "شبابنا ثروتنا".واستقطبت "معادن" عبر جناحها خلال الفعاليات ، الزوار بعروض مصورة عن مشاريعها المنتشرة في المملكة، والتعريف بصناعة التعدين في المملكة، والبرامج الوظيفية في الشركة.وتحرص "معادن" على المشاركة في مختلف الفعاليات واللقاءات الوطنية، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، خصوصا تجاه المجتمعات الواقعة بالقرب من أنشطتها التعدينية، حيث تملك الشركة حزمة من البرامج التدريبية والتأهيلية، أثرت بها قطاع التعدين، وأسهمت من خلالها في تدريب الآلاف من الشباب السعودي عبر شراكات مع جهات أكاديمية مرموقة.// انتهى //10:50ت م