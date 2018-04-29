نجران 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسكرّمت الكلية التقنية بنجران ممثلة في وحدة التوجيه والإرشاد اليوم, المتدربين المتفوقين في الفصل التدريب الثاني من العام التدريبي 1438/1439هـ.وأكد رئيس وحدة التوجيه والإرشاد صالح بن علي آل زمانان، أن التكريم يهدف إلى تشجيع المتدربين المتفوقين والمتميزين من أبناء الكلية لمواصلة العمل نحو التفوق في مجالاتهم التدريبية وحياتهم العلمية والعملية المستقبلية وحافزاً للمتدربين لتحقيق التميز في الأعوام التدريبية القادمة.من جانبه أثنى عميد الكلية محمد بن علي الصقري، على جهود وحدة التوجيه والإرشاد بوكالة شؤون المتدربين في تكريم المتفوقين في كل فصل تدريبي للتشجيع وبث روح الإبداع والابتكار لديهم، مقدمًا التهنئة للمتفوقين على تميزهم، ومتمنيًا لهم ولكافة زملائهم التوفيق والنجاح للمساهمة في خدمة وطنهم الغالي.// انتهى //10:51ت م