القاهرة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي يزور مصر حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، بالإضافة إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية في ضوء استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.م ك // انتهى //10:54ت م