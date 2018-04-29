الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسدعت وزارة الخدمة المدنية (99) مواطناً ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، المعلن عنها في 26-7-1439هــ على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا يوم غدٍ , حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 24-08-1439هـ وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية .وأهابت الوزارة بالمتقدمين والمتقدمات اصطحاب الوثائق التالية : الهوية الوطنية مع نسخة منها ، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة, أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع نسخه منها , الحاصلين والحاصلات على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل , شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول , وصوره شمسية.وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية , مؤكدة أن من لم يحضر أو تحضر لاستكمال ( إجراءاته/ا ) خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً (منه/ا) عن (رغبته/ا) في التوظيف.// انتهى //11:02ت م