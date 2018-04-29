الطائف 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية بمحافظة الطائف، غداً، كلمة وعظيه بعنوان "يا باغي الخير أقبل"، وذلك بجامع بلال بن رباح رضي الله عنه.ويتناول فيها عضو الدعوة بمركز الدعوة بالطائف يوسف بن دخيل الله الحارثي شرحاً لحديث المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام "يا باغي الخير أقبل"، مستعرضاً فضل شهر رمضان المبارك، وفضلِ الاجتهاد فيه بالعبادة، والفضائل التي ينبغي للمسلِم الحرص عليها خلال لياليه المباركة.// انتهى //11:26ت م