نجران 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسأدى 107 مرشحا ومرشحة للمقاعد الإشرافية بتعليم نجران أمس، الاختبارات التحريرية المطلوبة لضوابط تكليف شاغلي الوظائف التعليمية المرشحين للإشراف التربوي.وأفاد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية رئيس لجنة التشكيلات الإشرافية حسين آل معمر، أن المتقدمين للمقاعد الإشرافية بلغ 62 مرشحا للبنين، و45 مرشحة للبنات, سيخضعون للإجراءات المتخذة وفق الاحتياج لهم في مختلف التخصصات مع الرجوع إلى درجات الأداء الوظيفي للمرشح أو المرشحة خلال الأربعة أعوام الدراسية الأخيرة.// انتهى //11:29ت م