الجزائر 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 مأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم مجريات الأحداث في اليمن ، في ظل التقدم الميداني الذي يحققه يوميا جيش الشرعية ضد الميليشيات الانقلابية المدعومة من ايران .وتابعت مسيرات العودة في قطاع غزة في الجمعة الخامسة على التوالي ، مؤكدة أن ثورة سكان غزة ، فضحت الممارسات اللاإنسانية لجيش دولة الإحتلال ، متسائلة عن خلفيات الصمت الدولي تجاه القضية الفلسطينية ، جوهر الصراع العربي الإسلامي ، الصهيوني .ولفتت إلى زيارة التي بدأها وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكي الجديد ، مارك بومبيو إلى مقر الإتحاد الأوروبي ببروكسل و المملكة وتشمل الأردن و إسرائيل ، موضحة بأن زيارة المسؤول الأمريكي لدول الشرق الأوسط ستتناول القضية الفلسطينية والوضع في كل من سوريا واليمن ، على خلفية التدخل الإيراني في الشأن العربي ودعمه للإرهاب والميليشيات المسلحة .وفي الشأن الدولي تابعت الصحف باهتمام كبير القمة التاريخية التي جمعت رئيس كوريا الشمالية ، كيم جونغ وون ونظيره الكوري الجنوبي ، مون جاي ، يوم الجمعة الماضية بقرية السلام بالمنطقة المنزوعة السلاح على الحدود المشتركة ، و رأت أن اتفاق الجانبين على جعل شبه الجزيرة الكورية فضاء سلام واستقرار ، مؤشر على مرحلة جديدة بين البلدين تقوم على التعاون والتكامل والثقة المتبادلة .ورصدت الصحف ردود الأفعال الدولية ، مشيرة إلى الإرتياح الروسي ، الصيني والترحيب الأمريكي ، الياباني المشروط ؟م ر // انتهى //11:38ت م