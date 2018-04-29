أبها 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسنظمت الغرفة التجارية والصناعية بأبها ممثلة في لجنة ريادة الأعمال وبالشراكة مع فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بمنطقة عسير، اليوم، برنامج "حدد فكرة مشروعك" .وقدم البرنامج المدرب بالكلية التقنية بأبها عضوان الأحمري , الذي ركز على عدة محاور منها "ماهية المشروع" و"المشروع الجيد" و" كيف تحدد فكرة مشروعك؟" و" أنواع المشروعات".وأوضح رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة أبها خزام الحويزي أن الهدف من تنظيم هذا البرنامج هو تبادل الخبرات بين رواد ورائدات الأعمال، مشيرا إلى أن هناك برامج متعددة يتم التخطيط لها من قبل اللجنة لتأهيل وتدريب الشباب والشابات في مجالات الأعمال والاقتصاد والاستثمار، من خلال حاضنة الأعمال بالغرفة والتي تدعم وترعى وتمول المشروعات الريادية الشبابية، مع توفير الفرص والشراكات الريادية وتكوين روابط فعالة بين رواد الأعمال وحاضنات ومسرعات الأعمال والجهات التمويلية والاستشارية.// انتهى //11:40ت م