الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسأجرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الشريكة، 302.12 من الزيارات التفتيشية على قطاع الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)؛ للتحقق من تطبيق توطين القطاع، وذلك منذ بداية العام الجاري (2018).وأظهرت الزيارة الميدانية، التزام 390.10 منشأة لقرار التوطين، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 912.1 منشأة، فيما تم إنذار 403 منشآت أخرى.وضبطت فرق التفتيش الميدانية، 2,069 مخالفة لقرار توطين قطاع الإيواء والشقق في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة استمرارها في تنفيذ الحملات التفتيشية؛ للتحقق من متابعة تطبيق التوطين وأنظمة السوق وضبط المخالفين.في هذا الصدد، تدعو الوزارة عملاءها إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال الموقع الإلكتروني "معا للرصد"، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما أنه يمكن الإبلاغ أيضًا عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء (19911)..// انتهى //11:51ت م