الجزائر 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واساختتمت بالعاصمة الجزائرية اليوم فعاليات الملتقى الوطني حول الطب النووي الذي شهد مشاركة أكثر من 350 أخصائيا في هذا المجال ، إضافة إلى أطباء يمثلون دول المغرب و تونس .وتناول اللقاء سبل ووسائل تطوير الطب النووي بالجزائر في ظل تزايد الإهتمام الدولي بهذا الإختصاص .وعرض خبراء وأطباء جزائريون تجارب الدول المتقدمة في مجال تطوير الطب النووي وتوسيع مجالات استعماله .وخلص اللقاء إلى الدعوة لتبادل الخبرات والتجارب والوفود العلمية بين الجزائر و دول المغرب العربي و الدول الأوروبية التي قطعت أشواطا كبيرة في مجال الطب النووي .م ر // انتهى //12:00ت م