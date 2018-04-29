عام / اختتام فعاليات ملتقى الطب النووي بالجزائر
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
الجزائر 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واس
اختتمت بالعاصمة الجزائرية اليوم فعاليات الملتقى الوطني حول الطب النووي الذي شهد مشاركة أكثر من 350 أخصائيا في هذا المجال ، إضافة إلى أطباء يمثلون دول المغرب و تونس .
وتناول اللقاء سبل ووسائل تطوير الطب النووي بالجزائر في ظل تزايد الإهتمام الدولي بهذا الإختصاص .
وعرض خبراء وأطباء جزائريون تجارب الدول المتقدمة في مجال تطوير الطب النووي وتوسيع مجالات استعماله .
وخلص اللقاء إلى الدعوة لتبادل الخبرات والتجارب والوفود العلمية بين الجزائر و دول المغرب العربي و الدول الأوروبية التي قطعت أشواطا كبيرة في مجال الطب النووي .
م ر // انتهى //
12:00ت م