أبها 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي يرافقه مدير إدارة المرور بالمنطقة سابقاً العقيد عبدالله بن عائض بن حويز، والمدير المكلف العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني.وفي بداية اللقاء أشاد سمّوه بالجهود التي بذلها العقيد " ابن حويز" خلال فترة عمله السابقة، موجهاً سمّوه مدير إدارة المرور المعيّن مؤخراً العقيد الشهراني بمضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة.وفي ختام اللقاء تمنى سمّوه للعقيد " ابن حويز " المزيد من التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد، داعياً الله، للعقيد الشهراني العون والسداد في مهام عمله الجديدة.// انتهى //13:09ت م