أبها 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اليوم , معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري , الذي يزور المنطقة حاليا .وفي بداية اللقاء رحب سمو الأمير تركي بالدكتور الأسمري ،متمنيا له طيب الإقامة في منطقة عسير ، كما تم بحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .من جهته عبّر معالي مدير جامعة شقراء عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .// انتهى //13:25ت م