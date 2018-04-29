عام / نائب أمير منطقة عسير يلتقي مدير جامعة شقراء
الأحد 1439/8/13 هـ الموافق 2018/04/29 م واس
أبها 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اليوم , معالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري , الذي يزور المنطقة حاليا .
وفي بداية اللقاء رحب سمو الأمير تركي بالدكتور الأسمري ،متمنيا له طيب الإقامة في منطقة عسير ، كما تم بحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
من جهته عبّر معالي مدير جامعة شقراء عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة عسير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة .
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13:25ت م