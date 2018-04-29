مسقط 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 42ر4734 نقطة مرتفعًا بـ 96ر11 نقطة وبنسبة 25ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 46ر4722 نقطة.وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و 16 ألفًا و 586 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 8ر125 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و 335 ألفًا و 866 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 076ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 77ر17 مليار ريال عماني.// انتهى //13:27ت م