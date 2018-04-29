المدينة المنورة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسازالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بعدد من البلديات تعديات في عدد من المواقع بالمدينة المنورة قدرت مساحاتها الإجمالية ما يقارب 400 ألف متر مربع.وأوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس سعود بن هريسان العنزي أن المراقبين في البلديات رصدوا عدداً من التعديات في مناطق متعددة منها تعديات رصدتها بلدية الفريش بلغت مساحتها 24 ألف متر مربع , وفي بلدية العيون رصدوا المراقبون اعتداء على أراضِ حكومية بمنطقة الخليل بلغت مساحتها 200 ألف متر مربع, تم إزالتها بالكامل , كما رصد المراقبون في البلديات الأخرى اعتداءات مماثلة تم ازالتها عبارة عن أحواش في طور البناء وعقوم ترابية تبلغ مساحتها الإجمالية 168 الف متر مربع.وأهاب العنزي بالمواطنين بالإبلاغ عن أية تعدي يتم رصدة في أي موقع من المواقع وذلك بالإبلاغ عبر طوارئ الأمانة على الرقم ( 940 ) أو عبر حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //13:31ت م