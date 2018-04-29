الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسبدأت الأحوال المدنية اليوم بتقديم خدماتها للنساء، وذلك في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ولمدة خمسة أيام عبر الوحدة المتنقلة المجهزة بأحدث وسائل التقنية.من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن هذه الزيارات تهدف إلى خدمة المواطنين في أماكن تواجدهم، كاشفاً أن الوحدة المتنقلة تقدم كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى إصدار سجل الأسرة للأمهات وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت" .وأضاف "الأحوال المدنية قدمت خدماتها في العشرات من المحافظات والقرى والقطاعات الحكومية والأهلية، إضافة إلى العديد من الجامعات، وستستمر بإذن الله في تنفيذ خطتها المجدولة عبر زيارة مختلف الجهات.".الجدير ذكره، أن العديد من الوحدات المتنقلة تتواجد حالياً في مختلف مناطق المملكة، لتقديم الخدمات لعموم المواطنين والمواطنات، بهدف اختصار الوقت والجهد، والحرص على إنهاء المعاملات بكل يسر.// انتهى //13:53ت م