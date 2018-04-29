الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسنظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي مؤخراً ورشة عمل تطوير الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى في المملكة وهي إحدى مراحل مشروع تطوير الجودة وسلامة المرضى في القطاعات الصحية، حيث اشتملت الورشة على محاور عديدة منها؛ فهم فجوات الأداء في تقديم الرعاية الصحية بعد عرض نتائج تقييم الوضع الراهن للجودة التي تم جمعها عن طريق مؤشرات قياس الأداء من خلال المقابلات التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس مع مدراء المستشفيات والمدراء الطبيين ومدراء التمريض والجودة مقسمة على 170 مستشفى من جميع القطاعات الصحية في المملكة، معرفة ما تفعله النظم الصحية العالمية التي تم اختيار تجاربها للاستفادة منها في هذا البرنامج من خلال تحسين سلامة وفعالية الرعاية مع تحسين تجربة المريض وخفض التكاليف، مناقشة الخطة الاستراتيجية الوطنية للجودة وسلامة المرضى في المملكة والنظر في كيفية مواءمة الجهود المقامة في مختلف القطاعات الحكومية مع الخطة، ترتيب الأولويات وسد فجوات الأداء وتحقيق توافق في الآراء بشأن تنفيذ هذه التدخلات ذات الأولوية العالية.وشارك في الورشة عدة جهات حكومية منها؛ الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية (CBAHI)، المركز السعودي لسلامة المرضى، وممثلي عن بعض المستشفيات الأهلية والخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل.وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد بن محمد العامري على أهمية عقد هذه الورشة القيمة لإنشاء فهم مشترك بين أصحاب المصلحة الرئيسيين "مزودي الرعاية الصحية والجهات ذات الصلة" للوصول إلى رؤية موحدة لجودة وسلامة الرعاية الصحية في المملكة، وتطوير أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسلامة المرضى تمهيداً لتطبيقها في جميع القطاعات الصحية في المملكة وفقاً لآليات معتمدة على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى نشر ثقافة الجودة داخل مؤسسات الرعايةالصحية بإشراك كافة قطاعات الرعاية الصحية في تنمية هذه الثقافة واحتضانها وتطوير الكفاءات المطلوبة لها.وأضاف الدكتور العامري بأن هذا المشروع يأتي ضمن مبادرات المجلس الصحي السعودي في برنامج التحول الوطني وذلك لتطوير وتطبيق برامج الجودة وسلامة المرضى على مستوى القطاعات الصحية، وتنفيذ المبادئ الأساسية لسلامة المرضى من خلال إنشاء أقسام فعالة في المستشفيات.// انتهى //13:54ت م