نجران 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم , سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.ونوه سموه خلال الاستقبال بمتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والعمل المشترك في شتى المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.وأشاد سموه بكفاءة وبسالة رجال القوات العسكرية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتصدي ضد كل من يحاول المساس بأمن هذه البلاد الغالية والنيل من مقدساتها، منوهاً بالأعمال البطولية والشجاعة لرجال قوات دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين مع زملائهم من قوات التحالف العربي لنصرة شعب اليمن.من جهته أعرب الشيخ شخبوط آل نهيان، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.وقدم سمو نائب أمير منطقة نجران في نهاية اللقاء هدية تذكارية لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة نجران الدكتور حمود بن سماح المجلاد, وقائد قوة دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن عوض بن سالم الساعدي.// انتهى //15:10ت م