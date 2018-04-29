الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واستستضيف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات التقنية غداً, ملتقى دعم وتسريع وتيرة التحول الذكي بالمملكة "التحول الذكي 2018", يناقش خلاله مسؤولون حكوميون وخبراء ومتخصصون دوليون في تقنية المعلومات جهود التحول الذكي بالمملكة.وسيبحث الملتقى الذي يعقد بعنوان "لخلق عالم رقمي"، فجوة المهارات والكفاءات الرقمية، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن الإلكتروني، كما سيتضمن الملتقى جلسات حوار وجلسات عمل لدعم وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة.وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية نواف بن عطاف الصحاف، أن ملتقى "التحول الذكي 2018" سيسلط الضوء على آخر مستجدات قطاع تقنية المعلومات والفرص الناشئة والتحديات في القطاع التقني وتأثيراتها على سائر القطاعات الاقتصادية الأخرى.وأكد الصحاف أن النقاشات التي ستقام على هامش الملتقى، من شأنها تعزيز الفائدة المرجوة منها، واستكشاف تطورات واحتياجات أسواق التقنية في المملكة، وأفضل السبل لتلبيتها، حيث يساعد التحول الذكي إلى زيادة القدرات التنافسية للشركات والجهات الحكومية على حد سواء وتعظيم القيمة المضافة التي تقدمها للمستفيدين.// انتهى //15:18ت م