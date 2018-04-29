الدمام 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة اليوم, اجتماع لجنة السلامة المرورية، بحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية، إضافة إلى أرامكو السعودية وغرفة الشرقية، وذلك بمقر الإمارة بالدمام.ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، وبالأعضاء الجدد المنظمين لها حديثاً، وشكر الأعضاء السابقين, وأثنى على جهودهم المبذولة لخفض أعداد الحوادث الجسيمة ومسبباتها في سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.بعد ذلك قدم الأمين العام للجنة عبدالله الراجحي, عرضاً عن إحصائيات الحوادث الجسيمة ومواقعها للنصف الأول من عام 1439هـ ، مشيراً إلى أن عدد الحوادث الجسيمة التي تشمل حوادث الوفيات والإصابات البليغة قد انخفضت للنصف الأول من هذا العام بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام المنصرم، ونتج عن ذلك انخفاض في نسبة المتوفين بنسبة 30%, حيث بلغت 369 حالة وفاة، وانخفض عدد المصابين جراء الحوادث الجسيمة بنسبة 24%، حيث بلغ عدد المصابين إصابات بليغة 1685 مصاباً.وبين أن أعلى نسبة انخفاض في هذه الحوادث كان في محافظة رأس تنورة بنسبة 82% تليها محافظة العديد بنسبة 66% ثم محافظة النعيرية بنسبة 48% ومحافظتي الخبر والجبيل بنسبة 38%، بعدها محافظة الأحساء بنسبة 23%.واستعرض الراجحي بعض المبادرات التي تمت خلال النصف الأول من هذا العام الهادفة لرفع مستوى السلامة المرورية بالمنطقة، ومن هذه المبادرات الاستعدادات الحالية لسياقة المرأة بالمنطقة، حيث تم الانتهاء من تجهيز مدرستين لتعليم القيادة على مستوى عالمي في كل من أرامكو السعودية وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بطاقة استيعابية تصل إلى 5000 متدربة سنوياً لكل مدرسة، مشيراً إلى أن التدريب قد بدأ في مدرسة تعليم القيادة بأرامكو السعودية وسيبدأ بالمدرسة التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بداية الأسبوع القادم، حيث جرى عقد عدد من البرامج التوعوية التي تستهدف العنصر النسائي لضمان استعدادهن لقيادة المركبات في 10 شوال المقبل.كما استعرض مبادرة "مسيرة قافلة السلامة المرورية" وهي أحد المبادرات في مجال التوعية المرورية التي تستهدف طلاب وطالبات الجامعات والكليات، ومبادرة "جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي" التي بدأت بنسختها الرابعة، إذ بلغ عدد المتنافسين على الجائزة حتى الآن ما يقارب 15 ألف سائق بزيادة 200% عن النسخة الماضية, وسيستمر التسجيل مفتوحاً حتى نهاية شهر رمضان القادم.وأعرب الراجحي عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعم اللجنة وتوجيهاتهم للجنة في سبيل الارتقاء بالسلامة المرورية في المنطقة، كما قدم شكره لأعضاء اللجنة على تعاونهم الدائم.وفي ختام الاجتماع أبدى سمو أمير المنطقة الشرقية سروره بما تحقق من مبادرات ونجاحات مشرفة على مستوى المنطقة في مجال السلامة المرورية، مشيداً بالجهود المبذولة لتقليل عدد الحوادث الجسيمة، حاثاً منسوبي اللجنة وأعضاءها على التكاتف وتضافر الجهود للحد من هذه الحوادث في سبيل حفظ الأرواح والممتلكات وتذليل الصعوبات كافة لتحقيق الهدف الاستراتيجي للجنة.// انتهى //15:20ت م