نجران 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، عضو مجلس الشورى السابق رئيس مجلس أمناء كليات القصيم الأهلية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح الذي أهدى لسموه كتابه الذي حمل عنوان "عقود في حوار" والذي يتحدث فيه عن جمعه ما تيسر له من الصحف والمجلات التي قامت بمحاورته في مناسبات متنوعة على مدى أكثر من ثلاثة عقود.وأشاد سموه بما تضمنه الكتاب من توثيق شمل المجالات في المملكة خلال العقود الماضية بكل ما صاحبها من تطور وازدهار.من جانبه عبر الدكتور المشيقح عن شكره لسمو نائب أمير منطقة نجران على حسن الحفاوة والاستقبال.// انتهى //15:26ت م