‏الباحة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 28 أبريل 2018 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة يوم غد ، عدد من المشروعات الصحية بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 110 ملايين ريال ، وذلك بفندق سويس انترناشيونال ببلجرشي.وأوضح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور عبده بن حسن الزبيدي ، أن هذه المشروعات تشمل المدينة السكنية بمستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي بتكلفة 90 مليون ريال ، ومشروع مركز الكلى ببلجرشي بتكلفة 19 مليون ريال ، بسعة 30 سريراً ، ويخدم 120 مريضاً يوماً من مرضى الغسيل الكلوي عن طريق 4 فترات عمل ، مؤكداً أن هذه المشروعات الصحية ستكون رافداً هاماً لدعم الخدمة الصحية الامنة والمتكاملة في المنطقة.ونوه الزبيدي باهتمام وحرص سمو أمير المنطقة للمشروعات الصحية بالمنطقة ومتابعته لمستوى الخدمة الصحية المقدمة أو من خلال المشروعات التطويرية للصحة بالمنطقة، إضافة إلى المتابعة والاهتمام من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بغية الوصول إلى خدمة صحية متكاملة لأبناء المنطقة.// انتهى //15:36ت م