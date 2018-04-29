الرياض 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واسقام الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالله بن مدلج المدلج، يرافقه عضو اللجنة التنفيذية للبرنامج عبدالكريم بن إبراهيم الريس، والملحق الديني في ماليزيا الشيخ عبدالرحمن بن محمد الهرفي، بزيارة لمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا، التقوا خلالها السفير محمود بن حسين قطان.وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، والترتيبات اللازمة والاستعدادات لموسم حج هذا العام 1439هـ ، ومناقشة آلية اختيار الشخصيات التي سيتم استضافتها في البرنامج مستقبلاً سواء للحج أو العمرة, بحيث يكون من النخبة الفاعلة في العديد من المجلات الدعوية والعلمية والإعلامية والثقافية.وأكد السفير قطان أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة يحظى بسمعة كبيرة في الأوساط الماليزية، وقال : إن الضيوف الذين استضافهم البرنامج خلال السنوات الماضية لازالوا يتواصلون مع السفارة، ويشيدون بما وجدوه من حفاوة وتكريم، وأن البرامج المعدة في إطار فعاليات البرنامج هي برامج نوعية تليق بمستوى البرنامج ،والضيوف.// انتهى //15:39ت م