رام الله 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، 16 فلسطينيا من الضفة الغربية ، أغلبهم من محافظة بيت لحم.وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي، أن ستة فلسطينيين جرى اعتقالهم من عدة أحياء وبلدات في محافظة بيت لحم ، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، بينما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من مخيم الجلزون في محافظة رام الله ، إضافة إلى اعتقال مواطنين فلسطينيين من محافظة طوباس ،علاوة على مواطنين فلسطينيين من محافظة قلقيلية.م ر // انتهى //15:41ت م