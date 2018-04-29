تبوك 1313 شعبان 1439 هـ الموافق29 أبريل 2018 م واسأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أن إدارة تعليم تبوك ترحب بالنقد البنّاء, وأن جميع الأبواب مفتوحة للجميع، لإبداء اقتراحاتهم أو عرض ملاحظاتهم أو نقدهم، والتي ستكون محل اهتمام.‏جاء ذلك خلال لقاء مدير التعليم بالإعلاميين اليوم في قاعة الاجتماعات بتعليم تبوك, والذي حضره عدد من الإعلاميين في منطقة تبوك , حيث أوصى مدير التعليم بمنطقة تبوك, الإعلاميين بإظهار مقدرات البلاد وإبراز جهود المملكة والتركيز على القيم الدينية والمبادئ الاخلاقية والوحدة الوطنية.وقال: نفخر بما يقدمه الزملاء في الميدان التعليمي والهدف من التواصل الإعلامي توحيد الجهود في ابراز دور التعليم والسعي لتحقيق رؤية المملكة 2030 والتحول الذي ‏الذي تعيشه المملكة في كل المجالات والتعليم أحد أهم تلك المجالات, لافتا إلى دور الإعلام في ترسيخ القيم والمبادئ ومنها قيمة الانضباط المدرسي.وأشار العمري إلى أن التعليم رسالة عظيمة والعلم أساس نجاحات الأمم ورُقيّها, وجسور التواصل بين المدرسة والأسرة تمتد طوال العام الدراسي ولا تقتصر على زمن محدد والعلاقة وأن الهدف الأساسي للتربية هو خلق المواطن الصالح المنتج وإنماء مواهبه وتوجيهها التوجيه السليم، من خلال ما يقدم إليه من توجيهات وخبرات ومعلومات، وإفساح المجال أمام مواهبه واكتساب المبادئ والأهداف على وجه يهدف إلى الخير والصالح العام.// انتهى //17:14ت م