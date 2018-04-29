جدة 13 شعبان 1439 هـ الموافق 29 أبريل 2018 م واستستضيف محافظة جدة النسخة الأولى من منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي بعنوان "من الرؤية إلى الإنجاز .. استثمر في مكة" خلال يومي 20 و 21 شعبان الجاري الموافق 6 و7 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 59 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها، يشاركون بخبراتهم في المنتدى الذي يهدف إلى رفع مستوى مشاركة وإسهام القطاع الخاص واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لرفع الناتج المحلي، بما في ذلك دعم المنشآت والكيانات الصغيرة والمتوسطة لزيادة مشاركتها في هذا الجانب والانتقال من الواقع النظري إلى مرحلة التطبيق الفعلي.وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى الدكتور هشام الفالح في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر الإمارة في جدة، أنه منذ صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيل لجنة إشرافية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بدأ العمل للتحضير للمنتدى الاقتصادي الأكبر في المنطقة، الذي يهدف لتحفيز رجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها للاستثمار في مشروعات التنمية بالمنطقة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.وأفاد أن سمو الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، عقد اجتماعات متتالية تخللها تشكيل لجان المنتدى، وإقرار الفرص الاستثمارية، والمتحدثين في ورش العمل، لافتاً إلى أن سموه تابع أدق التفاصيل حرصاً منه على تحقيق الأهداف التي تعود بالنفع على المنطقة إنساناً ومكاناً، مشيرا إلى أن المحاور التي أقرتها اللجنة الإشرافية للمنتدى ستركز على عدة مجالات شملت، السياحة، والترفيه، والصحة، والتعليم، والصناعات المختلفة، وضيافة الحج والعمرة.وأبان الدكتور الفالح, أنه تمت دعوة 59 متحدثاً للمنتدى، بينهم 24 متحدثاً أجنبياً، و 35 من المملكة، مؤكداً أن المنتدى سيعزز في المقام الأول الدور المهم للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تبادل الخبرات ونقل وتوطين المعرفة عبر استعراض التجارب الدولية الناجحة في مجال إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة.وقال الفالح خلال المؤتمر الصحفي : إن سمو رئيس اللجنة الإشرافية، شدد على ضرورة أن تكون الفرص المطروحة أمام المستثمرين شاملة لمحافظات المنطقة، التي تزخر بمقومات خاصة تميزها عن غيرها، كما وجّه بتذليل المعوقات وتسهيل الإجراءات كافة التي تمكّن من الاستثمار والمشاركة في مشروعات التنمية، لافتاً إلى أن المنتدى سيشهد عقد جلسات لرواد الأعمال الشباب، والمنشآت المتوسطة والصغيرة، فيما ستتم مناقشة سبل تذليل العقبات التي قد تواجه هذا النوع من المشروعات.// انتهى //17:15ت م